Воробьёв о Голдобине: если он будет показывать свой прошлогодний уровень, то будет играть

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал победный матч с «Адмиралом» (3:1) и рассказал почему не играет Николай Голдобин.

«Опять получилась достаточно напряжённая игра, мы забили на два гола больше, здорово сыграл наш вратарь. Горжусь ребятами, что мы со сложной поездки берём максимальное количество очков. Мы правда потом приезжаем, и у нас через два дня игра, там посмотрим дорогого стоит это или нет (смеётся).

Как оценю игру молодого Владислава Ерёменко? Забил гол, значит хорошо. Он долго не играл, для первого раза более менее нормально. Он должен был сыграть в этой поездке.

Почему не ставлю в состав Голдобина? Это тренерское решение, он играл как обычный средний игрок. Я считаю, что игрок такого уровня должен быть лидером. Если он будет показывать свой прошлогодний уровень, то будет играть. Перед домашней серией будем смотреть. У нас всё день за днем. В хоккее всё случается быстро. Люди выздоравливают, люди травмируются и так далее. Будем смотреть на форму. Он здесь у нас дорабатывал. Сейчас не могу сказать, через сколько он вернется», — приводит слова тренера официальный сайт «Адмирала».

Напомним, Голдобин не принимал участие в последних трёх играх «Металлурга».