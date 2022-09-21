«Нужна ответственность, а не разгильдяйство». Кожевников — о поражении ЦСКА от «Куньлуня»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мыслями о поражение ЦСКА в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Куньлунь». Армейцы пропустили в первом периоде — гол на 15-й минуте забил Райан Спроул. Только в начале третьего игрового отрезка Максим Мамин сумел сравнять счёт. Однако на 10-й секунде овертайма Зак Лесли забросил вторую шайбу в ворота ЦСКА и принёс китайскому клубу победу.
«Думаю, что это недонастрой. Так бывает, когда команда что-то выигрывает, она считает, что так и будет продолжаться. Надо настраиваться и играть: как дома, биться за своих болельщиков, за свой клуб. Это работа не только главного тренера, это скорее работа его помощников. Тренерский штаб большой, их нужно настраивать, чтобы ответственно относились к каждой встрече. Играли-то неплохо, ну не зашла пара чистых шайб. Но ведь здесь нужна ответственность, а не разгильдяйство. Есть капитан, который отвечает за всех, он для этого избран, чтобы отвечать за всю команду», — приводит слова Кожевникова Legalbet.
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