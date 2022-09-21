«Намерены биться». Кучеров поделился ожиданиями перед новым сезоном НХЛ

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров поделился ожиданиями от нового сезона Национальной хоккейной лиги.
Как сообщает журналист The Athletic Джо Смит, россиянин сказал, что «Тампа» всё ещё «намерена биться и доказывать, что они остаются сильной командой». Кроме того, Кучеров очень рад, что его старый партнёр Владислав Наместников вернулся в «Тампу». По мнению нападающего, новичок сможет привнести разнообразие в игру «Тампы».
Кучеров также выразил уверенность, что в новом сезоне «Лайтнинг» вновь поборются за очередной Кубок Стэнли.
Напомним, в прошлом сезоне НХЛ форвард принял участие в 47 матчах регулярного чемпионата, в которых набрал 69 (25+44) очков. В розыгрыше Кубка Стэнли Кучеров сыграл 23 матча и записал на свой счёт 27 (8+19) результативных баллов.
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