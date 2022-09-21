Агент Амирова рассказал о ситуации с желанием «Торонто» вернуть Родиона в НХЛ

Известный агент Дэн Мильштейн, представляющий интересы российского нападающего Родиона Амирова в НХЛ, ответил на слухи о том, что «Торонто Мэйпл Лифс» хочет вернуть форварда в Северную Америку, несмотря на арендное соглашение с уфимцами.

«Обе команды постоянно на связи с Родионом и друг с другом. Все стороны заинтересованы в скорейшем возращении хоккеиста на лёд, поэтому решение о командировке Родиона в «Торонто» и его подготовке к сезону принято обоюдно», — сказал Мильштейн в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, в феврале 2022 года стало известно об опухоли головного мозга у 20-летнего форварда. Амиров прошёл шестинедельный курс химиотерапии в Германии. На счету Амирова 79 матчей в КХЛ и Кубке Гагарина, в которых он набрал 18 (10+8) очков при показателе полезности «-6».