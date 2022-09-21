«Клюшка аж закрутила Красикова». Главный тренер «Спартака» о незасчитанном голе «Ак Барса»

Главный тренер «Спартака» Борис Миронов после победы в матче с «Ак Барсом» прокомментировал незасчитанный гол казанцев.

«Хорошая игра была все 60 минут. Хороший противник, отличная команда. После первого проигрыша сделали работу над ошибками. Всё разобрали, чтобы улучшить нашу игру. Ребята были заряжены приехать сюда и взять реванш после последнего поражения. Выполнили план на матч, сделали всё на пять с плюсом. Выиграли, использовали две ошибки в третьем периоде и удержали счёт.



Хорошо, наши специалисты наверху сработали вовремя, потому что всё шло к тому, что гол хотели засчитывать. Мы успели взять видеопросмотр — там явно было, что клюшка аж закрутила Красикова.



Локтионов уже начал тренироваться, вроде получше себя чувствует, но врачи пока говорят, что он ещё не на 100% [готов]. Рассчитываем, что в ближайшие дни вернётся», – передаёт слова Миронова корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.

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