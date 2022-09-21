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«Спартак» всухую обыграл «Ак Барс», прервав трёхматчевую победную серию казанцев

«Спартак» всухую обыграл «Ак Барс», прервав трёхматчевую победную серию казанцев
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В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Ак Барс» принимал московский «Спартак». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:0 (0:0, 0:0, 2:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 сентября 2022, среда. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
0 : 2
Спартак
Москва
0:1 Савиков (Старченко, Талалуев) – 42:32 (5x5)   0:2 Хохлачёв (Принс) – 43:11 (5x5)

На 43-й минуте Егор Савиков с передачи Романа Старченко вывел красно-белых вперёд. Через 39 секунд Александр Хохлачёв после паса Шейна Принса удвоил преимущество московской команды. Алексей Красиков оформил шат-аут.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Таким образом, красно-белые взяли реванш за поражение в московском матче — 1:4.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» 23 сентября в гостях сыграет с «Сочи». «Ак Барс» 25 сентября примет челябинский «Трактор».

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