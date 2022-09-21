«Получается, Сочи теперь наш?» «Авангард» с иронией отреагировал на победу над «Сочи»
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Пресс-служба «Авангарда» в официальном телеграм-канале иронично отреагировала на анонс матча от «Сочи», в котором главный тренер Андрей Назаров называл очную встречу «битвой за Сочи». В видео появляется отрывок из «Гарри Поттера», в котором профессор Дамблдор призывает сменить флаги.
«Получается, Сочи теперь наш?» — говорится в сообщении.
Напомним, в Сочи на стадионе «Большой» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Сочи» принимал омский «Авангард». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1 (2:1, 0:0, 2:0). В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» в Нижнем Новгороде сыграет с «Торпедо». «Сочи» примет «Спартак». Обе встречи состоятся 23 сентября.
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