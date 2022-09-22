Ларионов: мне нравятся тройки с двумя центральными нападающими, это важные люди

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов подвёл итоги победного матча с «Трактором» 4:3 (1:1, 3:1, 0:1).
«Интересный матч, который изобиловал и голами, и удалениями, и интригой. «Трактор» до последнего пытался спасти матч. Большая заслуга наших хоккеистов, которые отыграли приличный матч в плане терпения, страсти и желания. И стоит отметить большую поддержку болельщиков, которая ощущалась с первых минут матча.
Естественно, мы говорили хоккеистам, что не надо помогать сопернику, давая им шанс сыграть в большинстве. В «Тракторе» есть люди, которые могут забить в такой ситуации. Удаления – это небольшой минус, который мы будем разбирать. Все перестановки в звеньях были сделаны с целью найти оптимальные сочетания, которые могли нам дать преимущество во владении шайбы и созидания в атаке. Мне изначально нравятся тройки с двумя центральными. Это важные люди, которые могут одинаково хорошо сыграть и в обороне, и на фланге», — цитирует Ларионова официальный сайт КХЛ.
После восьми проведённых матчей нижегородский клуб имеет в своём активе шесть побед и 12 набранных очков. «Торпедо» занимает третью строчку Западной конференции.
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