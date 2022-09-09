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Как «Торпедо» Игоря Ларионова начало новый сезон КХЛ

Сверхатакующий стиль и 17 шайб за три матча. Сколько продлится сказка «Торпедо» Ларионова?
Родион Власов
Как «Торпедо» Игоря Ларионова начало новый сезон
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Критики считают, что нижегородский клуб быстро устанет — но там есть много других вопросительных знаков.

«Торпедо» неожиданно для себя оказалось в позиции, когда про них все говорят. Схожий эффект был в первые месяцы работы Дэвида Немировски, когда команда, которая сильно потеряла в межсезонье после ухода Петериса Скудры, внезапно стала раскатывать всех за счёт мощного и свежего стиля. Вскоре, правда, все привыкли.

Но с Ларионовым всё получается по-иному. Одно его имя заставляет обсуждать тренерский дебют Профессора на клубном уровне. Не каждый тренер может стартовать с молодёжной сборной страны, а потом сразу получить клуб КХЛ, однако реноме Ларионова сильнее, чем его коротенькое резюме. Да и с точки зрения философии никого другого на месте Немировски нельзя было представить.

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При этом «Торпедо» сенсационно тем, с каким набором игроков клуб делает всё это. В межсезонье Нижний потерял практически всю топ-6 атаки, кроме оставшегося на месте Агостино, не приобрёл ни одного защитника с большим опытом КХЛ, не привёз ни одного нового легионера, зато доверился молодёжи из своей системы и парням из ВХЛ.

Однако результат фантастический. Четыре шайбы «Металлургу» можно списать на то, что «Магнитка» на старте сезона выглядит не в своей тарелке, новые молодые защитники и новый тренер по обороне могли не найти взаимодействия. Однако всё пошло по восходящей: «Амур» сравнительно предсказуемо получил шесть шайб, а «Автомобилист» – сразу семь, пусть четыре из них пришли в большинстве.

Игорь Ларионов

Игорь Ларионов

Фото: Григорий Соколов, photo.khl.ru

Ещё на предсезонке я слышал о стиле «Торпедо»: «Там только вратарь в атаку не бежит». Новый сезон показал, что так оно и есть — вратарю некогда будет бежать, потому что у него будет достаточно работы. При этом бегать и так есть кому: кажется, Ларионов сознательно подбирал состав под свои нужды, принося в жертву баланс, который ценят другие тренеры.

Поэтому в топ-6 во втором звене играют два бывших клиента Профессора — Денис Ян и его сын, Игорь Ларионов Второй. Хотя выпускать во втором звене человека, у которого за три года было 11 (!) игр на профессиональном уровне с нулём очков, выглядит возмутительным примером блата, стоит отметить, что хоккейный интеллект у Ларионова Второго есть — пусть он и не передался полностью, но природа отдыхать не стала.

В нижних звеньях получают минуты Егор Виноградов, Денис Венгрыжановский и Никита Шавин — местные уроженцы, которые после «Чайки» сразу играют за основу. В четвёртом звене Ларионов даёт играть Василию Атанасову с габаритами 175/63 — отметим, что его, как и некоторых других молодых игроков, усиливших «Торпедо» в последнее время, в клубе вели.

Это заметно и по подбору защитников. В первых двух парах у «Торпедо» выходят 20-летний Максим Федотов и 19-летний Богдан Конюшков. Первый провёл лишь 20 игр в КХЛ, но на старте этого сезона проводит по 23 минуты за матч. У второго нет ни одной игры в главной лиге, только опыт в «Дизеле» из ВХЛ, но у него 19 минут айстайма. Оба молодых игрока получают такое доверие благодаря атакующим способностям и редкому правому хвату. В системе Ларионова, которую он хочет видеть, от игрока явно требуется больше помощь атаке, катание и мобильность — и это касается и защитников, и форвардов.

Максим Федотов

Максим Федотов

Фото: hctorpedo.ru

В самой первой игре с «Металлургом» это оставляло странное ощущение. Хозяева за игру получили под 60 бросков, потому что их откровенно авантюрная игра в чужой зоне приводила к тому, что даже маленький обрез моментально провоцировал быструю контратаку соперника «2 в 1» или «1 в 0». В какой-то момент того матча считать их даже надоело — если бы не Иван Кульбаков, который героически показал себя на старте сезона, достойного сопротивления в той игре не вышло бы.

В матче с «Автомобилистом», где технически оснащённых форвардов не меньше, такие моменты возникали тоже, пусть и не так часто. Например, Олег Ли убегал на одинокого Кульбакова при счёте 2:3, не забил, а буквально в следующем эпизоде хозяева нарисовали четвёртую шайбу. Авантюризм молодых игроков оставляет слишком много открытого пространства — и не всегда реализация соперника будет такой же, как в первых двух матчах.

Сейчас много пишут о том, что предсезонные нагрузки Ларионова очень и очень лёгкие и что эффект свежих ног на старте пропадёт. Такое мы зачастую видели у Немировски, у которого команда после сентября-октября часто начинала играть хуже. Однако Профессор здесь явно работает по свежей североамериканской методике — много ли вы слышали про баллоны в НХЛ и другие изнуряющие упражнения?

Здесь больше смущает другое: тренер «Торпедо» по ОФП — Филипп Арзамазов, который, если верить словам Александра Овечкина, является шурином Ларионова. Он работал со сборной на том самом МЧМ, который Россия начала блестяще, укатав США, а в медальных матчах уже еле возила ноги (особенно тяжело это выглядело в бронзовом матче с финнами). И это вызывает сомнения куда большие, чем «лайтовая» предсезонка: вовсе не обязательно грузить игроков, но если штаб не подготовил команду на семь матчей, то сможет ли на 68?

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Пока гораздо большее беспокойство должно вызывать не то, что «Торпедо» может сдуться к ноябрю или другому календарному месяцу — сама система их игры дарит сопернику чудовищное количество самых выгодных моментов, быстрых контратак. Сложно представить, что молодая бригада Нижнего хотя бы за половину сезона научится играть надёжно и в обороне — защитникам для полноценной адаптации к лиге нужны год-два.

Момент из игры с «Автомобилистом»

Момент из игры с «Автомобилистом»

Фото: hctorpedo.ru

Пока Нижний оставляет ощущение перехлёста — да, все хотели много молодёжи, много атаки, насыщенные пресс-конференции. А в «Торпедо» всего этого как будто слишком много, и даже пресс-конференции длятся почти полчаса. Это выглядит немного странно, но жаловаться не будем — нынешняя КХЛ слишком бедна яркими событиями, чтобы быть недовольным такой уникальной командой. По крайней мере, местные фанаты вряд ли против такого стиля, а это самое главное.

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