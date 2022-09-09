Сверхатакующий стиль и 17 шайб за три матча. Сколько продлится сказка «Торпедо» Ларионова?

«Торпедо» неожиданно для себя оказалось в позиции, когда про них все говорят. Схожий эффект был в первые месяцы работы Дэвида Немировски, когда команда, которая сильно потеряла в межсезонье после ухода Петериса Скудры, внезапно стала раскатывать всех за счёт мощного и свежего стиля. Вскоре, правда, все привыкли.

Но с Ларионовым всё получается по-иному. Одно его имя заставляет обсуждать тренерский дебют Профессора на клубном уровне. Не каждый тренер может стартовать с молодёжной сборной страны, а потом сразу получить клуб КХЛ, однако реноме Ларионова сильнее, чем его коротенькое резюме. Да и с точки зрения философии никого другого на месте Немировски нельзя было представить.

При этом «Торпедо» сенсационно тем, с каким набором игроков клуб делает всё это. В межсезонье Нижний потерял практически всю топ-6 атаки, кроме оставшегося на месте Агостино, не приобрёл ни одного защитника с большим опытом КХЛ, не привёз ни одного нового легионера, зато доверился молодёжи из своей системы и парням из ВХЛ.

Однако результат фантастический. Четыре шайбы «Металлургу» можно списать на то, что «Магнитка» на старте сезона выглядит не в своей тарелке, новые молодые защитники и новый тренер по обороне могли не найти взаимодействия. Однако всё пошло по восходящей: «Амур» сравнительно предсказуемо получил шесть шайб, а «Автомобилист» – сразу семь, пусть четыре из них пришли в большинстве.

Игорь Ларионов Фото: Григорий Соколов, photo.khl.ru

Ещё на предсезонке я слышал о стиле «Торпедо»: «Там только вратарь в атаку не бежит». Новый сезон показал, что так оно и есть — вратарю некогда будет бежать, потому что у него будет достаточно работы. При этом бегать и так есть кому: кажется, Ларионов сознательно подбирал состав под свои нужды, принося в жертву баланс, который ценят другие тренеры.

Поэтому в топ-6 во втором звене играют два бывших клиента Профессора — Денис Ян и его сын, Игорь Ларионов Второй. Хотя выпускать во втором звене человека, у которого за три года было 11 (!) игр на профессиональном уровне с нулём очков, выглядит возмутительным примером блата, стоит отметить, что хоккейный интеллект у Ларионова Второго есть — пусть он и не передался полностью, но природа отдыхать не стала.

В нижних звеньях получают минуты Егор Виноградов, Денис Венгрыжановский и Никита Шавин — местные уроженцы, которые после «Чайки» сразу играют за основу. В четвёртом звене Ларионов даёт играть Василию Атанасову с габаритами 175/63 — отметим, что его, как и некоторых других молодых игроков, усиливших «Торпедо» в последнее время, в клубе вели.

Это заметно и по подбору защитников. В первых двух парах у «Торпедо» выходят 20-летний Максим Федотов и 19-летний Богдан Конюшков. Первый провёл лишь 20 игр в КХЛ, но на старте этого сезона проводит по 23 минуты за матч. У второго нет ни одной игры в главной лиге, только опыт в «Дизеле» из ВХЛ, но у него 19 минут айстайма. Оба молодых игрока получают такое доверие благодаря атакующим способностям и редкому правому хвату. В системе Ларионова, которую он хочет видеть, от игрока явно требуется больше помощь атаке, катание и мобильность — и это касается и защитников, и форвардов.

Максим Федотов Фото: hctorpedo.ru

В самой первой игре с «Металлургом» это оставляло странное ощущение. Хозяева за игру получили под 60 бросков, потому что их откровенно авантюрная игра в чужой зоне приводила к тому, что даже маленький обрез моментально провоцировал быструю контратаку соперника «2 в 1» или «1 в 0». В какой-то момент того матча считать их даже надоело — если бы не Иван Кульбаков, который героически показал себя на старте сезона, достойного сопротивления в той игре не вышло бы.

В матче с «Автомобилистом», где технически оснащённых форвардов не меньше, такие моменты возникали тоже, пусть и не так часто. Например, Олег Ли убегал на одинокого Кульбакова при счёте 2:3, не забил, а буквально в следующем эпизоде хозяева нарисовали четвёртую шайбу. Авантюризм молодых игроков оставляет слишком много открытого пространства — и не всегда реализация соперника будет такой же, как в первых двух матчах.

Сейчас много пишут о том, что предсезонные нагрузки Ларионова очень и очень лёгкие и что эффект свежих ног на старте пропадёт. Такое мы зачастую видели у Немировски, у которого команда после сентября-октября часто начинала играть хуже. Однако Профессор здесь явно работает по свежей североамериканской методике — много ли вы слышали про баллоны в НХЛ и другие изнуряющие упражнения?

Здесь больше смущает другое: тренер «Торпедо» по ОФП — Филипп Арзамазов, который, если верить словам Александра Овечкина, является шурином Ларионова. Он работал со сборной на том самом МЧМ, который Россия начала блестяще, укатав США, а в медальных матчах уже еле возила ноги (особенно тяжело это выглядело в бронзовом матче с финнами). И это вызывает сомнения куда большие, чем «лайтовая» предсезонка: вовсе не обязательно грузить игроков, но если штаб не подготовил команду на семь матчей, то сможет ли на 68?

Пока гораздо большее беспокойство должно вызывать не то, что «Торпедо» может сдуться к ноябрю или другому календарному месяцу — сама система их игры дарит сопернику чудовищное количество самых выгодных моментов, быстрых контратак. Сложно представить, что молодая бригада Нижнего хотя бы за половину сезона научится играть надёжно и в обороне — защитникам для полноценной адаптации к лиге нужны год-два.

Момент из игры с «Автомобилистом» Фото: hctorpedo.ru

Пока Нижний оставляет ощущение перехлёста — да, все хотели много молодёжи, много атаки, насыщенные пресс-конференции. А в «Торпедо» всего этого как будто слишком много, и даже пресс-конференции длятся почти полчаса. Это выглядит немного странно, но жаловаться не будем — нынешняя КХЛ слишком бедна яркими событиями, чтобы быть недовольным такой уникальной командой. По крайней мере, местные фанаты вряд ли против такого стиля, а это самое главное.