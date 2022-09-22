Хоккеист Владислав Лукин на суде признал вину в даче взятки ради уклонения от армии

Как сообщает ТАСС, бывший нападающий «Салавата Юлаева» Владислав Лукин на допросе в Ленинском районном суде Уфы признал свою вину в даче взятки для уклонения от службы в армии.
«Вину признал, в совершённом раскаиваюсь», — сказал Лукин в зале суда.
Адвокат хоккеиста Сергей Кожевников сообщил, что рассчитывает на мягкое наказание, так как Лукин добровольно пришёл в правоохранительные органы и признался в содеянном. Также он попросил суд рассмотреть дело без допросов свидетелей в связи с признанием вины Лукиным. Следующее заседание назначено на 28 сентября.
Напомним, хоккеистов Анвара Сулейманова, Михаила Воробьева и Владислава Лукина обвиняют в даче взятки в крупном размере за уклонение от службы в армии. Деньги они передали через посредника, в отношении которого также возбуждено уголовное дело.
В 2019 году 37-летний житель Уфы предлагал за взятку нелегально предоставить отсрочку от службы в армии. Анвар Сулейманов был осуждён на пять лет условно, а Михаил Воробьёв был оштрафован на два миллиона рублей.
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