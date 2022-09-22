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Давыдов: будет нелепо и обидно, если нас пригласят на Кубок мира, а мы окажемся не готовы

Давыдов: будет нелепо и обидно, если нас пригласят на Кубок мира, а мы окажемся не готовы
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Трёхкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов поделился мнением о возможном участии сборной России в Кубке мира по хоккею и выразил опасения относительно готовности команды к такому крупному турниру.

«Думаю, если североамериканцы Кубок мира запустят, то сборную России скорее всего пригласят. Наша команда — это тот раздражитель, который гарантирует интерес и приносит деньги. А деньги в Америке — превыше всего. Моё мнение однозначное — если сборной России на турнире не будет, то нет смысла участвовать в нём по частям. Наши хоккеисты это прекрасно понимают — и найдут причины не ехать. Но меня, честно говоря, больше всего волнуют другие проблемы.

А готовы ли мы к этому турниру? Есть ли у нас штаб? Сможем ли мы провести правильную подготовку? Не завалимся ли? Наверное, нашим хоккейным властям могут не понравиться мои слова, но я всё-таки скажу. Чемпионаты мира, Кубки мира, Олимпиады — это очень серьёзные соревнования, в наших традициях — тщательная подготовка к ним. А сейчас всё идёт как-то с бухты-барахты.

На последней Олимпиаде мы рискнули и дали шанс поруководить совсем неопытным людям — Алексею Жамнову, Илье Ковальчуку, Сергею Гончару. Ребята в Пекине набили шишек, игры мы не увидели, результат — серебро — скорее был. Ладно, помучились, пережили. Но я думал, что Жамнов и компания зацепятся за этот шанс, у них загорятся глаза, они начнут серьёзную работу. Тренерского опыта у этих ребят — с гулькин нос, так получайте практику в КХЛ, учитесь, растите!

Моё мнение: тот же Жамнов должен встать на лавку в «Спартаке». Ковальчук, завоевавший Кубок Гагарина в «Авангарде», мог бы проявить себя в Омске менеджером этого клуба. Гончару, считаю, нужно лететь в родной Челябинск спасать «Трактор». Ну и так далее. Только если эти ребята найдут работу в КХЛ и получат практику, они смогут остаться в сборной и быть ей полезными. Иначе это профанация. Считаю, что нам нужно просыпаться и определяться с подготовкой. Будет нелепо и обидно, если нас всё-таки пригласят на Кубок мира, а мы окажемся не готовы», — цитирует Давыдова Russia-Hockey.ru.

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