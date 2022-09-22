Маршан: молодые хоккеисты не имеют понятия, что значит быть настоящим капитаном в НХЛ

Форвард клуба «Бостон Брюинз» Брэд Маршан выразил недовольство тем, что клубы НХЛ назначают капитанами молодых игроков.



«Несправедливо назначать капитанами команд молодых хоккеистов, которым 21, 22 или 23 года. Они не имеют понятия, что значит быть настоящим капитаном в НХЛ. Когда вы делаете это, то обрекаете парня на неудачи», — приводит слова Маршана североамериканская журналистка Амали Бенжамин в своей соцсети.



Напомним, ранее капитаном «Монреаля» стал 23-летний форвард Ник Судзуки, который стал самым молодым капитаном в истории клуба. В общей сложности на счету Судзуки 209 встреч в рамках НХЛ, в которых он набрал 143 (49+94) очка при показателе полезности «-49». Канадский клуб является принципиальным соперником для «Бостона».

Новость по теме 23-летний форвард Судзуки стал самым молодым капитаном в истории «Монреаля»