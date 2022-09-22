Коскинен – об «Эдмонтоне»: там другая атмосфера. Иногда я чувствовал себя козлом отпущения

Финский голкипер швейцарского «Лугано» Микко Коскинен поделился эмоциями от игры в составе «Эдмонтона».
«Там другая атмосфера, есть только хоккей. Иногда я чувствовал себя козлом отпущения, и неважно, что я делал. Но мои партнёры всегда меня поддерживали. Думаю, я хорошо провёл прошлый сезон, 27 побед – это повод для гордости. Но я разочарован, что мы не смогли выиграть Кубок Стэнли. Мы были очень близки, но в полуфинале «Колорадо» был сильнее.
Мне было неважно, что обо мне говорят, но дело не только во мне. Иногда я чувствовал, как мои родные переживают за меня, когда меня критиковали», — приводит слова вратаря Blick.ch.
Напомним, минувшим летом голкипер подписал двухлетний контракт с «Лугано». Последние четыре сезона 33-летний вратарь провёл в Национальной хоккейной лиге за «Эдмонтон Ойлерз». В общей сложности он отыграл 168 матчей в НХЛ, одержал 85 побед, в среднем отражая 90,6% бросков и пропуская 3,01 шайбы за игру.
- 22 сентября 2022
-
13:30
-
12:52
-
12:43
-
12:25
-
12:17
-
12:08
-
11:50
-
11:17
-
11:02
-
10:29
-
10:07
-
09:57
-
09:35
-
09:23
-
09:06
-
08:51
-
08:33
-
08:18
-
07:35
- 21 сентября 2022
-
23:44
-
23:22
-
22:54
-
22:46
-
22:45
-
22:35
-
22:34
-
22:28
-
22:25
-
22:20
-
22:04
-
21:48
-
21:43
-
21:43
-
21:26
-
21:13