МИД Чехии направил письмо в НХЛ о возможности запрета въезда российским игрокам

В МИД Чехии подтвердили информацию легендарного чешского вратаря Доминика Гашека о том, что он направил руководителям НХЛ письмо, в котором бывший голкипер выступает против участия российских игроков в матчах между «Сан-Хосе» и «Нэшвиллом» в Праге. Об этом сообщило чешское издание iSport.cz.

«Можем подтвердить, что МИД направил руководству НХЛ письмо, в котором предупредил, что ни Чехия, ни какое-либо другое государство Шенгенской зоны не должны выдавать визы российским игрокам для въезда на нашу территорию.

В то же время мы указали на ведущиеся переговоры о запрете въезда для граждан Российской Федерации, имеющих действующие визы, выданные ранее. Такой подход основан как на рекомендации министров спорта не допускать российских спортсменов к участию в спортивных соревнованиях в ЕС, так и на выводах неформальной встречи министров иностранных дел в конце августа», — сообщил заместитель министра иностранных дел Мартин Смолека.

Дело касается в общей сложности восьми россиян, которые выступают за «акул» и «хищников». В составе «Нэшвилла» это вратарь Ярослав Аскаров, нападающие Яков Тренин и Егор Афанасьев. В составе «Сан-Хосе» пять игроков с российским паспортом пять. Это защитник Артемий Князев и нападающие Александр Барабанов, Данил Гущин, Тимур Ибрагимов и Евгений Свечников.

Матчи между «Сан-Хосе» и «Эдмонтоном» пройдут в Праге 7 и 8 октября.