Заместитель комиссара НХЛ Дэйли: мы ожидаем, что российские игроки сыграют в Европе

Руководство Национальной хоккейной лиги надеется на то, что российские игроки, выступающие за клубы «Нэшвилл» и «Сан-Хосе», примут участие в матчах в Европе. Об этом сообщил заместитель комиссара лиги Билл Дэйли.
«Мы ожидаем, что российские игроки поедут в Европу и примут участие в матчах», — сказал Дэйли ТАСС.
Ранее МИД Чехии направил письмо в НХЛ о возможности запрета въезда российским игрокам.
«Нэшвилл» проведёт предсезонный матч в Берне с одноимённой командой 3 октября, а «Сан-Хосе» сыграет в Берлине с местным «Айсбереном» 4 октября. 7 и 8 октября «Нэшвилл» и «Сан-Хосе» сыграют друг с другом в первых матчах регулярного чемпионата НХЛ в Праге.
В составе «Нэшвилла» выступает российский нападающий Яков Тренин. За «Сан-Хосе» играют форварды Александр Барабанов и Евгений Свечников.
- 22 сентября 2022
-
17:59
-
17:35
-
17:09
-
16:44
-
16:17
-
15:50
-
15:33
-
15:17
-
14:43
-
14:25
-
14:09
-
13:58
-
13:47
-
13:42
-
13:30
-
12:52
-
12:43
-
12:25
-
12:17
-
12:08
-
11:50
-
11:17
-
11:02
-
10:29
-
10:07
-
09:57
-
09:35
-
09:23
-
09:06
-
08:51
-
08:33
-
08:18
-
07:35
- 21 сентября 2022
-
23:44
-
23:22