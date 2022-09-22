Заместитель комиссара НХЛ Дэйли: мы ожидаем, что российские игроки сыграют в Европе

Руководство Национальной хоккейной лиги надеется на то, что российские игроки, выступающие за клубы «Нэшвилл» и «Сан-Хосе», примут участие в матчах в Европе. Об этом сообщил заместитель комиссара лиги Билл Дэйли.

«Мы ожидаем, что российские игроки поедут в Европу и примут участие в матчах», — сказал Дэйли ТАСС.

Ранее МИД Чехии направил письмо в НХЛ о возможности запрета въезда российским игрокам.

«Нэшвилл» проведёт предсезонный матч в Берне с одноимённой командой 3 октября, а «Сан-Хосе» сыграет в Берлине с местным «Айсбереном» 4 октября. 7 и 8 октября «Нэшвилл» и «Сан-Хосе» сыграют друг с другом в первых матчах регулярного чемпионата НХЛ в Праге.



В составе «Нэшвилла» выступает российский нападающий Яков Тренин. За «Сан-Хосе» играют форварды Александр Барабанов и Евгений Свечников.