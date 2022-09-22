«Битва за Сочи не окончена». Назаров пригласил болельщиков на игру со «Спартаком»

Главный тренер ХК «Сочи» Андрей Назаров пригласил болельщиков на матч с московским «Спартаком» в видеоформате, сообщает официальный телеграм-канал клуба.

В последнем матче ХК «Сочи» на своём льду уступил омскому «Авангарду» 1:4 (1:2, 0:0, 0:2). Для «леопардов» это поражение стало четвёртым подряд.

Сочинский клуб после восьми сыгранных встреч набрал два очка и занимает последнее, восьмое место в турнирной таблице Западной конференции регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги, одержав лишь одну победу над астанинским «Барысом» (6:3).

Московский «Спартак» после девяти сыгранных матчей с 12 очками в активе располагается на второй строчке в таблице Западной конференции, уступая санкт-петербургскому СКА.