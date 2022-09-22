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«Автомобилист» второй раз в сезоне победил новосибирскую «Сибирь»

«Автомобилист» второй раз в сезоне победил новосибирскую «Сибирь»
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В Новосибирске на льду ледового дворца спорта «Сибирь» состоялся матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги. Местная «Сибирь» принимала екатеринбургский «Автомобилист». Победу со счётом 5:3 (2:1, 2:2, 1:0) одержал клуб из Свердловской области.

В первом периоде на 34-й секунде матча отличился бывший надающий «сибиряков» Олег Ли с передачи Брукса Мэйсека. Через две с половиной минуты счёт увеличил ещё один бывший игрок «Сибири», защитник Ефим Гуркин с передачи Виктора Неучева. После этого Дениса Костина в воротах хозяев сменил Антон Красоткин. На 16-й минуте первого периода Александр Шаров с передач Владимира Бутузова и Тревора Мёрфи сократил отставание в счёте, забросив в большинстве. Для «Автомобилиста» эта шайба стала 10-й подряд, пропущенной в меньшинстве со старта сезона.

На шестой минуте второго периода сделал счёт равным Никита Сетдиков с передач Тревора Мёрфи и Вячеслава Основина. На 14-й минуте вновь вывел «Автомобилист» вперёд, забив в большинстве, Стефан Да Коста с передач Олега Ли и Ефима Гуркина. На 17-й минуте счёт 4-2 в пользу екатеринбуржцев сделал Сергей Широков с передач Дениса Баранцева и Ника Эберта. Менее чем, через минуту счёт до минимума в большинстве сократил Владимир Бутузов с передач Тейлора Бека и Александра Шарова. За три минуты до конца третьего периода окончательный счёт с передач Никиты Трямкина и Сергея Широкова установил Анатолий Голышев, забив в пустые ворота.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 сентября 2022, четверг. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
3 : 5
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Ли (Мэйсек) – 00:34 (5x5)   0:2 Гуркин (Неучев) – 02:56 (5x5)   1:2 Шаров (Бутузов, Мёрфи) – 15:02 (5x4)   2:2 Сетдиков (Мёрфи, Основин) – 25:07 (5x5)   2:3 Да Коста (Ли, Гуркин) – 33:42 (5x4)   2:4 Широков (Баранцев, Эберт) – 36:50 (5x5)   3:4 Бутузов (Бек, Шаров) – 37:31 (5x4)   3:5 Голышев (Трямкин, Широков) – 57:01 (en)

После этого матча «Автомобилист» поднялся на первую строчку турнирной таблицы Восточной конференции, набрав 15 очков после 10 сыгранных встреч. «Сибирь» осталась на четвёртой строчке в турнирной таблице Востока, имея в своём активе 11 очков после 10 матчей.

Следующий матч команда из Екатеринбурга проведёт дома, на стадионе «Уралец» с пекинским «Куньлунь Ред Стар» (26 сентября в 16:00 мск). Новосибирцы отправятся в гости к подмосковному «Витязю» (25 сентября в 14:00).

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