Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин подвёл итоги победы над «Сибирью»

Наставник «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал победу своих подопечных в матче с «Сибирью».

«Тяжёлая победа была у нас. До этого не было побед в гостях. Хорошее начало: два гола быстрых. Ненужное удаление переломило немножко результат, игру. Далась она нам очень нелегко, мы знали, что здесь очень тяжело играть. Болельщики гнали команду соперника. Плюс то, что дорогая победа: есть травмированные игроки. Пожелаем выздоровления этим ребятам.



До этой игры не было гостевых побед? Пока не думали об этом. Больше, наверное, журналисты писали об этом. И статистика больше. Мы поговорили с ребятами, вчера собрание было, что немножко на выезде другой хоккей, больше оборонительного плана. Сегодня по третьему периоду они выполнили задание, то, что мы просили: более строго сыграть.



Плохое меньшинство? Довольно-таки много работаем над этим компонентом. Пока не приносит результат. Надеюсь, будет более понятно ребятам, как действовать. И факторы невезения есть. Надеюсь, переломим.



У «Автомобилиста» в составе больше играющих, чем бойцов? У нас два звена, которые играют в хоккей. Даже полтора. Остальные должны выполнять черновую работу, именно играть в меньшинстве, ловить шайбу на себя. Дисбаланса не вижу.



Изменения в составе? Это пятая игра за десять дней. Плюс она в Новосибирске, где очень хорошо двигается команда и агрессивно играет. Мы решили поменять двух защитников. У нас Эберта удалили до конца, и он не сыграл. Трямкина ввели как более свежего, чтобы побыстрее было. Нападающим дали шанс реабилитировать себя за ноль голов.



Мотивация у Олега Ли? Наоборот, немножко закрепощён был, мне кажется. То, что забил гол и передачу – старался играть. А в начале игры закрепощён был.



Отличается ли эта игра от матча в Екатеринбурге? Мы больше оборонялись. И немножко тактику переделали на третий период, чтобы ребята были готовы к обороне. Именно к обороне, потому что болельщики погонят команду вперёд, и чтобы мы были готовы к этому», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.