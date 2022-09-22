Наставник «Сибири» Андрей Мартемьянов назвал причины поражения в матче с «Автомобилистом»

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов подвёл итоги встречи с «Автомобилистом».

«Сегодня в очередной раз не очень начали. Два броска – два гола. Своего вратаря закрыли, надо броски блокировать. Скажу больше: ещё два броска, уже после смены вратаря, тоже не блокировали, дошли до ворот. По состоянию команды, по игре: парни молодцы, нашли в себе силы, шли до конца. Был момент, когда мы 6 на 5 начали играть, если бы у Тейлора прошла, он бы мог забить гол. Но как случилось – так случилось. Я парням негативных слов не сказал, только слова поддержки выразил. Готовимся к выездной серии. У нас четыре сложнейших матча будет с серьёзными переездами. Будем стараться брать очки там.



Рано сняли вратаря? Скажу одно: команда соперника, я думаю, по мастерству входит в пятёрку лучших команд лиги. И, возможно, они бы даже не дали нам вбрасывание сделать в той зоне. Вбрасывание получилось, я решил рискнуть. Бек бы забил – всё здорово было бы. Но не попал, ничего страшного в этом нет. Я не то чтобы хотел выиграть, а хотя бы очко хотели взять. Момент был, эта пятёрка была свежая, поэтому их выставил.



Плохая статистика по вбрасываниям? Беда. Один Бек все вбрасывания не закроет. Это надо центральным нападающим нашим самим разбираться в этом компоненте игры. Честно скажу: у нас это ахиллесова пята, и многие этим пользуются. Нам это пока не грозит. Есть тренинги. Каждый божий тренировочный день центральные нападающие остаются и тренируются. Но воз и ныне там.



Пьянов до сих пор без очков? Без очков, но Валя огромную работу выполняет. Для меня неважно, кто забьёт голы, мне важно, кто как на команду играет. Я думаю, что пойдёт у него, ничего страшного в этом нет. Будем искать варианты, возможно, какие-то изменения в составе будут на следующий матч. У парней завтра полувыходной. Многие сказали, что придут, позанимаются в зале. Бывает, что нападающие загоняются в этом плане: что надо забить, забить, забить не могут. Не всё, что забивают, у них дальше идёт. Я считаю, что Валя – очень хороший, качественный центральный нападающий. Забьёт, пойдёт всё нормально — он в этом плане тоже особо голову не заморачивает.



У Спиридонова самый сильный матч в составе «Сибири»? У него, по-моему, шестой матч за «Сибирь» в КХЛ. Парень работает, желает, прогресс есть. Этого же хотелось бы пожелать более опытным центральным нападающим. Егор свою работу делал, он ещё на пути становления своего мастерства и места в лиге. Сейчас доверяем ему, думаю, на следующую игру он железно будет в составе, если ничего не произойдёт.



Удовлетворил ли Назаревич? Такая игра от него требуется. Будет так играть – всегда будет в составе. То, что он добавил скорости и желания, считаю, они с Овчинниковым там шороху понаводили. Именно после 0:2 это звено у нас в который раз переводит игру в зону атаки. И потихоньку более опытные товарищи это поддерживают. Это наводит на размышления: кого первыми выпускать. Они проводят хорошие матчи, молодцы парни. Это их задор, их настырность, их работоспособность дают импульс команде.



Почему в старте вышел Костин? У нас есть план, которого мы стараемся придерживаться. И эта задумка была заранее. Но не сработала. Я считаю, Антоха хорошо в игру вошёл, несколько сейвов приличных сделал. Вратари – парни-работяги. И хороший, качественный тренер по вратарям, думаю, и в психологическом, и в физическом состоянии нормально парни будут», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.