Нападающий «Сибири» Сетдиков: как они играют — это неважно. Главное — как мы играем

Нападающий «Сибири» Никита Сетдиков подвёл итоги встречи с «Автомобилистом».

«Автомобилист» играет в атакующий хоккей, много бросают, хорошее большинство. Есть мастеровитые ребята. Надо было тоже забивать, играть на их уровне.



Худшее меньшинство у соперника? Я даже не знал. Здесь нет – кто худший, кто лучший. Они всё равно будут все играть хорошо. И не давать забить. Не было мыслей, что они худшие в лиге. И мы выходим и на одной ноге будем играть в большинстве. На каждого соперника один и тот же настрой. Как они играют — это неважно. Главное – как мы играем.



Тренер рано снял вратаря? Это решение главного тренера, здесь ничего не обсуждается. Если он решил, значит, так надо было делать. Мы играли шесть на пять, нужно было забивать. Хороший момент был у Бека: ребята разыграли — но не забили.



Игра в формате 6 на 5? Ребята разыгрывают всё равно. Есть такие случаи, когда нужно сыграть 6 на 5. Бывает, это хоккей. Что-то на тренировках отрабатывается, хороший розыгрыш у них получился, нужен был бросок, нужен был гол.



Мастерство решило? Я не скажу, что мастерство решило, но пару голов хорошо забили они. И здесь игра-качели, туда-сюда и плохое начало было. Больше, наверное, решило начало игры. Они хорошо забили. Потом добавили и уже вернулись в игру. И здесь эти качели: кто забьёт первым.



Была нацеленность? И до этого была, просто нужно было забивать. В Астане не забили, хотя были хорошие моменты. С «Нефтехимиком» забили ребята в конце. Но это неважно, главное – победа. Мы сейчас стараемся больше бросать, потому что каждый бросок – это потенциальный гол. Может любая зайти, рикошет, всё что угодно.



«Автомобилист» не ожидал прыти от «Сибири» во втором периоде? Думаю, они немножко расслабились, думали, что всё, уже игра сделана после 0:2. Мы немножко добавили, они поняли, что не всё так просто будет сегодня», — передаёт слова Сетдикова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.