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Прервалась яркая серия СКА в меньшинстве без пропущенных голов

Прервалась яркая серия СКА в меньшинстве без пропущенных голов
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На «Арене-Мытищи» проходит матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги, в котором «Куньлунь Ред Стар» принимает на своём льду питерский СКА (идёт второй период, счёт 1-2 в пользу СКА).

За две секунды до конца первого периода шайбу в большинстве забросил защитник пекинской команды Кайл Вуд с передачи Джейка Челиоса. Таким образом, прервалась серия СКА — игры в меньшинстве без пропущенных голов. Она составила 76 минут и 5 секунд, сообщает официальный телеграм-канал санкт-петербургской команды.

Напомним, СКА идёт на первом месте в турнирной таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги, не проиграв ни одного матча со старта сезона-2022/2023 и набрав 16 очков в восьми сыгранных встречах.

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