СКА уверенно обыграл «Куньлунь Ред Стар» в Мытищах

В Мытищах состоялся очередной матч в рамках регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги. «Куньлунь Ред Стар» принимал на своём льду санкт-петербургский СКА. Уверенную победу одержала команда из Санкт-Петербурга 6:3 (2:1, 3:0, 1:2). Эта победа стала девятой из девяти сыгранных матчей для СКА.

В первом периоде на третьей минуте в большинстве счёт открыл форвард СКА Дмитрий Яшкин с передач Александра Никишина и Михаила Воробьёва. На 13-й минуте первого периода также в большинстве счёт удвоил Марат Хуснутдинов с передач Валентина Зыкова и Алекса Гранта. На 16-й минуте за атаку в область головы и шеи матч-штраф получил защитник армейцев Александр Никишин.

Во втором периоде на восьмой минуте с передачи Валентина Зыкова гол забил игрок СКА Захар Бардаков. На 12-й минуте второго периода большинство армейцев реализовал Валентин Зыков с передач Марата Хайруллина и Алекса Гранта. На 18-й минуте второго периода пятую шайбу питерцев забросил Александр Волков с передач Романа Рукавишникова и Валентина Зыкова. Шестую шайбу армейцев на седьмой минуте третьего периода забросил Никита Комаров с передач Дамира Жафярова и Марата Хайруллина. На 10-й минуте третьего периода вторую шайбу «Куньлунь Ред Стар» забросил тафгай Гарет Хант. На 16-й минуте третьего периода окончательный счёт установил защитник хозяев Дмитрий Костенко с передачи Джека Родевальда.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Следующий матч «Куньлунь Ред Стар» проведёт на выезде с магнитогорским «Металлургом» (24 сентября в 15:00 мск). Питерские армейцы примут на своём льду московское «Динамо» (24 сентября в 17:00 мск).