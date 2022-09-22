«Лучше рискнуть и получить шансик». Разин — о снятии вратаря за 9 минут до конца матча

Главный тренер череповецкой «Северстали» Андрей Разин прокомментировал поражение в матче с московским «Динамо» (1:3).

«Динамо» сегодня функционально выглядели сильнее нас. Я это связываю с тем, что у нас был тяжёлый старт, с очень хорошими командами. Играть из семи первых игр пять со СКА, «Трактором» – очень тяжело. Мы неплохо эти игры провели, но сил потратили очень много, и сейчас у нас такой отрезок. Может быть, в дальнейшем календарь будет нам благоволить – мы с Минском играли, у «Динамо» было три дня отдыха, «Динамо» сейчас побольше отдохнуло. У нас идёт тяжёлый цикл, на восстановление нет практически времени. «Барыс» тоже приедет свеженький, после выходных. Надо это как-то пережить, перетерпеть. Поражение сегодня заслуженное. «Динамо» с победой. Мы разберём, посмотрим. Болельщиков череповецких ждём. Приходите, поддерживайте. Не уходите, когда у команды тяжёлый этап. Ребята бьются до конца. Сегодня, несмотря на неудачно складывающуюся игру, мы выдали в конце интригу. Могли сравнять, но не повезло.

Можно ли сравнить «Динамо» в плей-офф и «Динамо» сейчас? Там была пятёрка лидеров, они приносили результат. О’Делл остался, Уил в Казани играл не последнюю роль. Рашевский на том же уровне. Есть лидеры. Есть разница, сейчас начало сезона. Октябрь, ноябрь – на первый план будет выходить мастерство. Посмотрим.

Оправдало ли снятие вратаря за девять минут до окончания матча? Если есть за что зацепиться и лишний раз поиграть 5х4. Мы сегодня много играли 5х4, и не шло – моменты-то создавали, забить не могли. Какая разница – проигрывать 0:2, 0:3. Лучше рискнуть и получить шансик. Сегодня забей Петунин второй гол, когда играли с пустыми воротами… Оправдалось – не оправдалось», — приводит слова Разина официальная группа ХК «Северсталь» «ВКонтакте».