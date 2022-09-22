Главный тренер минского «Динамо» Вудкрофт: с ЦСКА играли с позиции силы

Наставник минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал победу своих подопечных в матче с ЦСКА (3:1).

«Мы играли с позиции силы с ЦСКА — чемпионом прошлого года. Играли в атакующий хоккей, не садились низко. Все игроки отлично себя проявили. Это был большой тест для нас, мы показали характер. Впереди выездная серия, готовимся.

Конечно, мы давно не обыгрывали ЦСКА дома. Мы знали: если будем играть дисциплинированно, в свой хоккей, то можем обыграть любого соперника. Но сегодня только девятая игра, впереди ещё много матчей. Нужно сохранять ритм, играть спокойно. Такая победа придаст уверенности команде.

Приятно, что о наших вратарях говорят в позитивном ключе. У нас есть формула, кто будет играть. Нужно, чтобы вратари развивались, будем искать баланс по игровому времени, потому что у нас два молодых вратаря.

В конце прошлого сезона мы, руководство и тренеры, собрались и определили тип команды, которую нам нужно сформировать. Выбрали позиции, которые нам нужно усилить. Прошло всего девять игр, но уже можно сказать, что у нас сформирована хорошая команда. Микст из белорусов, россиян, легионеров. Микст из молодых и возрастных игроков. В каждом матче свой вклад вносят разные хоккеисты», — приводит слова Вудкрофта официальный сайт КХЛ.