Малкин верит в победу «Питтсбурга» в этом сезоне НХЛ

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин оценил вероятность победы его команды в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги.



«Я думаю, что у нас хорошая команда и что большинство игроков хотят остаться здесь, потому что они понимают, что у нас есть шанс победить в НХЛ. Это профессиональная организация. Мы работаем здесь каждый день. Мы работаем, чтобы победить. Новички подписываются здесь, они хотят остаться надолго, потому что у них есть шанс победить. Я рад, что мы подписали Летанга, Ракелля. Это потрясающе», – приводит слова Малкина официальный сайт НХЛ.

Текущим летом Малкин согласился заключить новый контракт с «Питтсбургом» на четыре года и общую сумму $ 24,4 млн ($ 6,1 млн в год).