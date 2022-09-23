Малкин верит в победу «Питтсбурга» в этом сезоне НХЛ
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Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин оценил вероятность победы его команды в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги.
«Я думаю, что у нас хорошая команда и что большинство игроков хотят остаться здесь, потому что они понимают, что у нас есть шанс победить в НХЛ. Это профессиональная организация. Мы работаем здесь каждый день. Мы работаем, чтобы победить. Новички подписываются здесь, они хотят остаться надолго, потому что у них есть шанс победить. Я рад, что мы подписали Летанга, Ракелля. Это потрясающе», – приводит слова Малкина официальный сайт НХЛ.
Текущим летом Малкин согласился заключить новый контракт с «Питтсбургом» на четыре года и общую сумму $ 24,4 млн ($ 6,1 млн в год).
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