Капитан «Колорадо» Ландеског пропустит старт сезона из-за травмы

Капитан «Колорадо Эвеланш» Габриэль Ландеског пропустит старт сезона-2022/2023 из-за травмы нижней части тела. Об этом в своей соцсети сообщил журналист Питер Бауг со ссылкой на главного тренера команды Джареда Беднара.

Нападающий получил травму ещё в конце прошлого сезона, и пока сроки его возвращения на лёд неизвестны. 29-летний шведский форвард в прошлом сезоне провёл 51 игру в регулярном чемпионате и набрал 59 (30+29) очков. В плей-офф на счету капитана 22 (11+11) очка в 20 матчах.

Кроме того, пока не тренируются с командой Даррен Хельм, Валерий Ничушкин и Джош Мэнсон. Все игроки восстанавливаются после травм, полученных в прошлогоднем плей-офф. Напомним, «Колорадо» в прошедшем сезоне-2021/2022 стал обладателем Кубка Стэнли.