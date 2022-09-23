Кузьменко: я счастлив в Ванкувере, каждый день всё лучше и лучше

Нападающий «Ванкувер Кэнакс» Андрей Кузьменко поделился впечатлениями от первых тренировок в составе команды.

«Теперь я счастлив. Ванкувер для меня прекрасный город. Я люблю играть рядом с горами, океаном, лесом, мне это нравится. «Ванкувер» — отличная команда. Хоккей — очень простая игра. Со мной очень умные игроки, а Илья [Михеев] и Петтерссон — очень хорошие, трудолюбивые нападающие. Каждый день я адаптируюсь всё лучше и лучше», — цитирует нападающего Sportsnet.

26-летний форвард тренировался в звене с Ильёй Михеевым и Элиасом Петтерссоном.

Уроженец Якутска заключил с «Ванкувером» однолетний контракт на сумму $ 950 тыс. минувшим летом. В прошлом сезоне нападающий выступал за питерский СКА, где в 45 матчах набрал рекордные для себя 53 (20+33) очка.