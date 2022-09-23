Фетисов: когда я приехал в США, меня ненавидели, потому что я был из СССР

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов рассказал, как столкнулся с русофобией во время игры в НХЛ.

«Когда я приехал в США в 1989-м, меня ненавидели по одной простой причине — потому что я приехал из СССР. Я был для них человеком с другой планеты. Ненависть была не только в прессе, но и в раздевалке. Она проявлялась во взглядах, в том, что твою спину не прикрывают во время игры, — во всём. Ты входишь в раздевалку, а там — половина ребят, которые в детстве прятались в бомбоубежищах, потому что их пугали советскими атомными бомбами. Они так были воспитаны.

Команда — это единый организм. И если ты чужой в коллективе, тем более в таком жестоком виде спорта, как хоккей, то ничего хорошего это не сулит. В хоккее очень важно чувство локтя товарища, понимание и т. д. Так что русофобию я пережил и испытал на себе. Никому не пожелаю попасть в подобную ситуацию. Нужно было пробиваться и завоёвывать авторитет или уходить. Но если бы я ушёл, это было бы моё решение. А сейчас же за нас принимают решения, прикрываясь отговорками о «безопасности» спортсменов. Тут, мне кажется, мы серьёзно недорабатываем, и надо пробовать исправить эту ситуацию», — приводят слова Фетисова «Аргументы и факты».