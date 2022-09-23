Кирилл Капризов ответил на вопрос, боялся ли он, что не сможет уехать из России летом

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов ответил на вопрос, боялся ли он, что не сможет вернуться в Северную Америку из России в межсезонье. Кроме того, 25-летний форвард поделился эмоциями от первой тренировки с командой после возвращения.
«Боялся ли? Нет, совсем нет.
Тренировка? Это был феноменальный первый день. Было приятно увидеть всех ребят. Все рады вернуться и увидеться друг с другом. В целом это был действительно хороший первый день», — приводит слова Капризова The Rink Live.
Напомним, в прошедшем регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги форвард провёл 81 матч, набрав 108 очков: забросил 47 шайб и отдал 61 результативную передачу. В плей-офф на его счету шесть встреч, в которых у него семь голов и одна голевая передача.
- 23 сентября 2022
-
17:22
-
16:57
-
16:36
-
16:19
-
16:06
-
15:39
-
15:27
-
14:55
-
14:21
-
14:07
-
13:15
-
13:10
-
12:59
-
12:40
-
12:27
-
12:11
-
11:44
-
11:30
-
11:11
-
10:44
-
10:12
-
09:43
-
09:22
-
08:54
-
08:34
-
08:22
-
07:43
-
07:02
-
06:39
-
06:16
-
04:29
-
03:59
-
01:45
-
00:11
- 22 сентября 2022
-
23:56