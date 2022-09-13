«Люди из Вашингтона» помогли Капризову вернуться в Америку. Откровения босса «Миннесоты»

В начале августа подошла к концу одна из главных саг лета — что будет с Кириллом Капризовым? Ходило много противоречивых слухов о том, почему же россиянин всё никак не может вернуться в США. Он то получил травму и оправлялся от операции в Германии, то пытался пересечь границы нескольких стран, чтобы добраться до Америки, но ему отказывали из-за отсутствия рабочей визы, то Кирилла и вовсе не выпускали из России. На фоне волнительных ситуаций с Иваном Федотовым и Михаилом Воробьёвым за судьбой Капризова пристально следили и в России, и в США.

Форвард успешно вернулся в Америку транзитом через Турцию — как раз в начале августа. И только спустя месяц в «Миннесоте» решились приоткрыть завесу тайны и немного рассказать о том, как же происходило возвращение россиянина. Об этом рассказал генеральный менеджер «Уайлд» Билл Герин, который во время нахождения Кирилла в России не решался много говорить об этой ситуации. Как отмечалось, своими речами он «не хотел навредить».

Сейчас же Герин посетил подкаст Wild on Demand известного журналиста Майкла Руссо, который специализируется на обозревании матчей и жизни вокруг «Миннесоты». Генменеджер сообщил, что причина, по которой процесс возвращения Капризова в Соединённые Штаты был усложнён, действительно заключалась в истёкшем сроке действия его рабочей визы в июне. Пока ходили слухи о том, что Капризов купил поддельный военный билет, «Уайлд» связались с «некоторыми людьми» в Вашингтоне, которые убедили Капризова продлить визу в Турции перед возвращением в Миннесоту.

«Был некоторый стресс, и мы действительно получили фантастическую, столь необходимую помощь от некоторых людей в Вашингтоне и от наших хороших друзей, которые в этом понимают больше, чем мы. Мы не смогли бы сделать это без их помощи. Теперь мы просто счастливы, что Кирилл здесь, что он в безопасности и всё хорошо. Просто это было давно, но сейчас всё хорошо, и мы просто будем ждать», — сказал Герин.

Вполне возможно, под «людьми в Вашингтоне» генменеджер имел в виду кого-то из числа чиновников и политиков — иначе зачем нужно уточнение про столицу США? Такого же мнения придерживается, например, чешский журналист O2 TV Sport Иржи Витек, который в своём «твиттере» считает этих «людей» американскими дипломатами. Интересно. Однако всё же не будем уходить в рассуждения, наверняка эта тема ещё не раз всплывёт. Тогда-то Герин ответит точнее.

Кирилл Капризов Фото: Getty Images

Специалист продолжил свой спич. Герин признал, что Капризову также пойдёт на пользу раннее прибытие в Миннесоту на тренировочный сбор. В это время в прошлом году Капризов был занят переговорами о новом контракте перед приездом накануне на сборы. Он начал сезон без голов в своих первых восьми матчах, но затем «зажёг» и закончил чемпионат с рекордными для франшизы 47 голами: «Это было напряжённое лето для Кирилла. Я знаю, что он готов. Я знаю, что он подготовился. Я знаю, что он счастлив быть здесь. Это просто вопрос того, чтобы выстроить правильные, хорошие взаимоотношения. Возможно, он начал прошлый сезон медленно, но в конце концов он с лихвой компенсировал это».

Герин также высказался об обмене другого россиянина из «Миннесоты» — защитника Дмитрия Куликова в «Анахайм Дакс». Этот шаг освободил $ 2,25 млн в платёжной ведомости. К тому же генменеджер решил пойти на обмен, чтобы дать шансы другим игроках в составе: а именно 22-летнему Калену Эддисону и 31-летнему Андрею Шустру.

«Мы просто думаем, что, когда наши игроки оправятся от травм… тогда у нас будет реальная проблема, потому что мы обменяли игрока, который слишком хорош, чтобы его обменивать. Нам как бы пришлось принять решение как бизнесменам, и вы знаете, насколько ценным является свободное место под потолком зарплат в наши дни, особенно в нашей ситуации. Мы просто чувствуем, что у нас всё ещё достаточно хороших защитников», — заключил Герин.

Конечно, в «Миннесоте» стало на одного россиянина меньше, и это печально. Но в то же время свою главную звёздочку «Уайлд» сохранили — и это не может не радовать. Будем надеяться, что напряжённое лето лишь замотивирует Капризова на новые свершения.