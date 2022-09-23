Эмиль Гарипов объявил о заключении контракта с «Нефтехимиком»

Голкипер Эмиль Гарипов рассказал, что заключил соглашение с нижнекамским «Нефтехимиком».
«Всё у меня хорошо, нахожусь в Нижнекамске. Официально контракт с «Нефтехимиком» ещё не подписал. Точнее, об этом пока официально не объявлено. Я надеюсь, что это произойдёт в ближайшее время», — приводит слова вратаря «Татар-информ».
Напомним, сегодня, 23 сентября, «Трактор» официально объявил о расторжении контракта с Гариповым. Ранее голкипера помещали в список отказов, однако в течение 48 часов его никто не забрал. В нынешнем сезоне российский страж ворот сыграл за челябинскую команду всего две встречи. На его счету 77,8% отражённых бросков при коэффициенте надёжности 4,84. Всего в рамках Континентальной хоккейной лиги голкипер сыграл 300 матчей, одержал 163 победы, процент отражённых бросков — 93%, коэффициент надёжности — 1,97.
- 23 сентября 2022
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