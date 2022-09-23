Легионер «Салавата» Хо-Сэнг рассказал о ходе восстановления и показал повреждённую руку

Нападающий «Салавата Юлаева» Джош Хо-Сэнг в одной из своих социальных сетей выложил пост, в котором рассказал о процессе восстановления после травмы. Кроме того, он приложил фотографию повреждённой руки.

«Медленный прогресс лучше, чем отсутствие прогресса. Делаю всё, что в моих силах, чтобы вернуться сильнее и здоровее, чем был прежде. Рад, что мои парни завтра будут играть, будучи уверенными, что вы наденете зелёное и придёте поддержать их. Вперёд, «Салават»!» — говорится в сообщении.

Напомним, в первой встрече сезона «Салават», проигрывая 0:2, смог отыграться в третьем периоде. Хо-Сэнг отдал одну результативную передачу. Тем не менее юлаевцы всё равно потерпели поражение, пропустив в овертайме. Победный гол забил Дамир Жафяров.