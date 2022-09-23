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«Он может взять винную карту». Защитник «Коламбуса» отблагодарил Гаврикова за смену номера

«Он может взять винную карту». Защитник «Коламбуса» отблагодарил Гаврикова за смену номера
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Российский защитник «Коламбус Блю Джекетс» Владислав Гавриков отдал свой игровой номер Эрику Гудбрансону. Ранее игрок обороны выступал в джерси с числом 44 на спине.

«Я просто спросил Гаврикова, и он был великолепен. Я уверен, что приглашу его на ужин, и он может взять винную карту», — приводит слова 30-летнего Гудбрансона журналист Аарон Порцлайн на свей станице в «Твиттере».

Напомним, в июле «Коламбус» подписал с канадским защитником соглашение на четыре сезона. В среднем за год Гудбрансон будет зарабатывать $ 4 млн. Общая сумма сделки составит $ 16 млн.

Напомним, в минувшем сезоне Гавриков принял участие в 80 встречах за «Блю Джекетс», в которых записал на свой счёт 33 (5+28) результативных балла при коэффициенте полезности «-3». Теперь российский защитник будет играть под номером 4.

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