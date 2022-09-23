Защитника «Авангарда» удалили после удара в плечо до конца матча. «Торпедо» дважды забило

В эти минуты на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде проходит очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ, в котором «Торпедо» принимает омский «Авангард». К середине третьего периода счёт 3:1 в пользу хозяев.
На 42-й минуте встречи при 1:1 защитнику «ястребов» Семёну Чистякову выписали «5+20» за удар в голову форварду «Торпедо» Ю Сато, несмотря на то что на повторе заметно, что удар пришёлся в плечо. Через две минуты после броска Денниса Яна шайба зацепила Максима Летунова, и нижегородцы вышли вперёд. Ещё спустя две минуты «Торпедо» во второй раз реализовало большинство. На этот раз сам Ян, подкараулив прострел на дальнюю штангу, переправил шайбу в угол ворот — 3:1.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
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