Главный тренер «Авангарда» заявил, что его не устраивала игра Ткачёва в последних матчах

Главный тренер «Авангарда» Дмитрий Рябыкин после поражения во встрече с «Торпедо» высказал недовольство игрой российского нападающего Владимира Ткачёва в последних матчах.

«Возможно, концентрации не хватило в концовке. Ребята понимали, что надо бежать отыгрываться. Решили где-то сжульничать, пропустили этот четвёртый гол. Отсутствие Ткачёва? Это тренерское решение. Нас не устраивала его игра в последних матчах, решили дать ему отдохнуть», — передаёт слова Рябыкина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, в Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местное «Торпедо» принимало омский «Авангард». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2 (1:0, 0:0, 3:2).