Главный тренер «Авангарда» заявил, что его не устраивала игра Ткачёва в последних матчах
Поделиться
Главный тренер «Авангарда» Дмитрий Рябыкин после поражения во встрече с «Торпедо» высказал недовольство игрой российского нападающего Владимира Ткачёва в последних матчах.
«Возможно, концентрации не хватило в концовке. Ребята понимали, что надо бежать отыгрываться. Решили где-то сжульничать, пропустили этот четвёртый гол. Отсутствие Ткачёва? Это тренерское решение. Нас не устраивала его игра в последних матчах, решили дать ему отдохнуть», — передаёт слова Рябыкина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Напомним, в Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местное «Торпедо» принимало омский «Авангард». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2 (1:0, 0:0, 3:2).
Комментарии
- 23 сентября 2022
-
22:10
-
22:05
-
21:57
-
21:46
-
21:44
-
21:19
-
21:19
-
21:00
-
20:35
-
20:05
-
19:53
-
19:16
-
18:40
-
18:27
-
18:12
-
17:59
-
17:22
-
16:57
-
16:36
-
16:19
-
16:06
-
15:39
-
15:27
-
14:55
-
14:21
-
14:07
-
13:15
-
13:10
-
12:59
-
12:40
-
12:27
-
12:11
-
11:44
-
11:30
-
11:11
Партнерский контент