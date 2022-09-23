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ХК Сочи — Спартак. Прямая трансляция
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Миронов — о матче с «Сочи»: «Спартак» был полностью не готов сегодня, играли безобразно

Миронов — о матче с «Сочи»: «Спартак» был полностью не готов сегодня, играли безобразно
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Главный тренер «Спартака» Борис Миронов прокомментировал победу команды в гостевой встрече Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023 с «Сочи». Красно-белые смогли обыграть сочинцев со счётом 1:0.

«Тяжёлая игра все 60 минут. С нашей стороны команда была полностью не готова сегодня, играли безобразно. Может, где-то победа в Казани сделала нас самоуверенными, сегодня встреча не понравилась тренерскому штабу. По содержанию игры есть большие вопросы, так играть нельзя, нужно быть профессионалами до конца. Сегодня вышли и думали шапкозакидательством заняться. Спасибо команде «Сочи», они старались, но так сложилось, что мы сегодня выиграли», — передаёт слова Миронова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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