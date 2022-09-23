Миронов — о матче с «Сочи»: «Спартак» был полностью не готов сегодня, играли безобразно

Главный тренер «Спартака» Борис Миронов прокомментировал победу команды в гостевой встрече Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023 с «Сочи». Красно-белые смогли обыграть сочинцев со счётом 1:0.



«Тяжёлая игра все 60 минут. С нашей стороны команда была полностью не готова сегодня, играли безобразно. Может, где-то победа в Казани сделала нас самоуверенными, сегодня встреча не понравилась тренерскому штабу. По содержанию игры есть большие вопросы, так играть нельзя, нужно быть профессионалами до конца. Сегодня вышли и думали шапкозакидательством заняться. Спасибо команде «Сочи», они старались, но так сложилось, что мы сегодня выиграли», — передаёт слова Миронова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.