Миронов — о матче с «Сочи»: «Спартак» был полностью не готов сегодня, играли безобразно
Поделиться
Главный тренер «Спартака» Борис Миронов прокомментировал победу команды в гостевой встрече Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023 с «Сочи». Красно-белые смогли обыграть сочинцев со счётом 1:0.
«Тяжёлая игра все 60 минут. С нашей стороны команда была полностью не готова сегодня, играли безобразно. Может, где-то победа в Казани сделала нас самоуверенными, сегодня встреча не понравилась тренерскому штабу. По содержанию игры есть большие вопросы, так играть нельзя, нужно быть профессионалами до конца. Сегодня вышли и думали шапкозакидательством заняться. Спасибо команде «Сочи», они старались, но так сложилось, что мы сегодня выиграли», — передаёт слова Миронова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
Комментарии
- 23 сентября 2022
-
22:10
-
22:05
-
21:57
-
21:46
-
21:44
-
21:19
-
21:19
-
21:00
-
20:35
-
20:05
-
19:53
-
19:16
-
18:40
-
18:27
-
18:12
-
17:59
-
17:22
-
16:57
-
16:36
-
16:19
-
16:06
-
15:39
-
15:27
-
14:55
-
14:21
-
14:07
-
13:15
-
13:10
-
12:59
-
12:40
-
12:27
-
12:11
-
11:44
-
11:30
-
11:11
Партнерский контент