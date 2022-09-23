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ХК Сочи — Спартак. Прямая трансляция
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Назаров после сухого поражения от «Спартака» рассказал, как прервать неудачную серию

Назаров после сухого поражения от «Спартака» рассказал, как прервать неудачную серию
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Главный тренер ХК «Сочи» Андрей Назаров прокомментировал поражение с минимальным счётом в матче со «Спартаком» (0:1). Сочинцы уступили в пятый раз подряд.

«Благодарю болельщиков. Здорово нам помогают. Игра мне понравилась в плане движения, желания победить. Что не понравилось — сами знаете. Выход один — работать и как можно скорее забыть эту игру, выйти из этого положения. Всё где-то рядом, что-то мы упустили. Нужно работать, верить в ребят, что они могут. Другого выхода нет», — передаёт слова Назарова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Напомним, в Сочи на стадионе «Большой» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Сочи» принимал московский «Спартак». Встреча завершилась победой гостей со счётом 1:0 (0:0, 1:0, 0:0).

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