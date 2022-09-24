«Как сказать «посмотрим»?» Кузьменко рассмешил американских журналистов во время интервью

Нападающий «Ванкувер Кэнакс» Андрей Кузьменко рассмешил журналистов. Ему предложили ответить на вопрос, почему он играет под 96-м номером. Россиянин воспользовался помощью своего одноклубника Ильи Михеева.
«Вау! Эта история произошла четыре года назад… Нет! Шесть лет назад. Не было моего 10-го номера, но был свободен 96-й номер. Я родился в 1996 году. Почему нет? Это не из-за какого-то любимого игрока. Нет, нет, нет! Всё очень просто. Это просто «96», я родился в 1996-м. Да, 96-й номер, окей, не проблема!» — приводит слова Кузьменко телеграм-канал «Канал НХЛ».
После этого журналисты на английском языке задали вопрос Андрею: «Как вы думаете, ваша игра будет успешнее на площадке североамериканского размера?» Кузьменко повернулся к Михееву, тот сказал на русском: «Будет успешнее твоя игра здесь, на маленькой площадке, нежели на большой?»
Кузьменко ответил Илье на русском: «Как сказать «посмотрим»?» Михеев ответил: We'll see. После этого все журналисты рассмеялись.
Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Канал НХЛ». Права на видео принадлежат Национальной хоккейной лиге.
- 24 сентября 2022
-
11:05
-
10:44
-
10:30
-
10:10
-
09:48
-
09:29
-
09:15
-
08:50
-
08:15
-
07:25
- 23 сентября 2022
-
23:56
-
23:29
-
23:20
-
22:47
-
22:10
-
22:05
-
21:57
-
21:46
-
21:44
-
21:19
-
21:19
-
21:00
-
20:35
-
20:05
-
19:53
-
19:16
-
18:40
-
18:27
-
18:12
-
17:59
-
17:22
-
16:57
-
16:36
-
16:19
-
16:06