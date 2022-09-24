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«Как сказать «посмотрим»?» Кузьменко рассмешил американских журналистов во время интервью

«Как сказать «посмотрим»?» Кузьменко рассмешил американских журналистов во время интервью
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Нападающий «Ванкувер Кэнакс» Андрей Кузьменко рассмешил журналистов. Ему предложили ответить на вопрос, почему он играет под 96-м номером. Россиянин воспользовался помощью своего одноклубника Ильи Михеева.

«Вау! Эта история произошла четыре года назад… Нет! Шесть лет назад. Не было моего 10-го номера, но был свободен 96-й номер. Я родился в 1996 году. Почему нет? Это не из-за какого-то любимого игрока. Нет, нет, нет! Всё очень просто. Это просто «96», я родился в 1996-м. Да, 96-й номер, окей, не проблема!» — приводит слова Кузьменко телеграм-канал «Канал НХЛ».

После этого журналисты на английском языке задали вопрос Андрею: «Как вы думаете, ваша игра будет успешнее на площадке североамериканского размера?» Кузьменко повернулся к Михееву, тот сказал на русском: «Будет успешнее твоя игра здесь, на маленькой площадке, нежели на большой?»

Кузьменко ответил Илье на русском: «Как сказать «посмотрим»?» Михеев ответил: We'll see. После этого все журналисты рассмеялись.

Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Канал НХЛ». Права на видео принадлежат Национальной хоккейной лиге.

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