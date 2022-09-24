Генменеджер «Питтсбурга»: мы спешим. В раздевалке ощущается, что игроки сильно голодны

Генеральный менеджер «Питтсбург Пингвинз» Рон Хекстолл высказался о переподписаниях нападающего Евгения Малкина и Криса Летанга и о перспективах клуба.

«Мы спешим. Каждый год — это новый год. Что-то вроде: «Хорошо, мы вылетали последние два года в плей-офф, с тех пор как я здесь». Мы чувствовали, что, безусловно, могли бы выиграть обе серии. Но, думаю, это даёт вам надежду, что это всё ещё впереди. Эти ребята по-прежнему очень хорошие игроки.



Мы чувствовали, что эти хоккеисты всё ещё могут быть на ходу и нанести большой ущерб соперникам. Мы довольны нашей командой. Я действительно взволнован тем, как далеко мы сейчас зашли как команда. В раздевалке ощущается, что игроки сильно голодны… Мне нравится, где мы сейчас. Побеждать в этой лиге сложно. Трудно выигрывать раунд в плей-офф. Конечно, трудно выиграть Кубок Стэнли, но это наша миссия», — приводит слова Хекстолла официальный сайт НХЛ.