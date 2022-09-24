Нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин проводит свой день с Кубком Стэнли в Денвере. Об этом стало известно благодаря одноклубнику россиянина Михаилу Мальцеву, который выложил пост в одной из социальных сетей.
На видео Ничушкин заходит в ресторан вместе с кубком и ставит его на специально отведённое место. Россиянин также целует трофей.
Видео можно посмотреть в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».
Отметим, что россиянин хотел привезти Кубок Стэнли в Россию, однако НХЛ запретила ему делать это. В лиге также не разрешили отправиться с кубком в Турцию и Дубай.
Сезон-2021/2022 стал лучшим в карьере форварда за время выступлений в Национальной хоккейной лиге. Валерий выиграл Кубок Стэнли и установил личный рекорд результативности. На его счету 25 голов и 27 результативных передач в 62 встречах регулярного чемпионата. Также он забил девять голов и отдал шесть результативных передач в 20 матчах плей-офф.
Всего за карьеру в НХЛ Ничушкин провёл 405 встреч, в которых записал в свой актив 71 гол и сделал 103 результативные передачи при коэффициенте полезности «+69».
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