Кузнецов — о провале в прошлом сезоне: в реальности ведь не всё зависит лишь от меня и Ови

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов высказался о неудачах прошлого сезона и поделился ожиданиями от предстоящего.

«Ожидания были высоки. Мне казалось, что, если я сыграю плохо и мы проведём плохой год, все будут обвинять в этом меня. Но если я сыграю хорошо, а мы всё равно провалимся, то все всё равно обвинят меня. Такой заколдованный круг. Но в реальности ведь не всё зависит лишь от меня и Ови. Здорово, особенно в первые 40 матчей сезона, проявили себя наши молодые парни. Это было очень, очень весёлое время.

«Новый сезон? Если вы меня хорошо знаете, на меня не оказывается большого давления. В то же время, если есть давление, можно использовать его как мотивацию. Ты должен понимать, что, когда выступаешь за эту команду, всегда есть ожидания, определённый уровень. Это хорошо, потому что даже в прошлом году — независимо от того, играли мы плохо или хорошо, — всегда продавались все билеты, всегда был аншлаг и фанаты всегда ожидали, что мы будем играть определённым образом. Мы должны играть в наш хоккей, со своим стилем», — приводит слова Кузнецова Russian Machine Never Breaks.