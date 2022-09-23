«Ослеп и оцепенел». Защитник «Вашингтона» поделился мнением о достижениях Овечкина

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Джон Карлсон поделился мнением о капитане команды Александре Овечкине. Американец играет бок о бок с россиянином уже 13 лет — с 2009 года.



«Одно дело — год за годом лидировать в лиге в гонке снайперов, но сейчас мы говорим о реальных вещах. Так что, с одной стороны, я в некотором роде ослеп и оцепенел от того, насколько высоко в этом списке он продвинулся и насколько это ощутимо. Просто в течение сезона кажется, что достижения приходят одно за другим. Каждый день — это нечто», — приводит слова Карлсона официальный сайт НХЛ.

Напомним, сейчас Овечкину 37 лет. За долгую карьеру в НХЛ нападающий «Кэпиталз» забил 780 голов в Национальной хоккейной лиге. Он занимает третье место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, уступая лишь Горди Хоу (801) и лидирующему Уэйну Гретцки (894).