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Кузнецов: надеюсь, Овечкин побьёт рекорд Гретцки за два сезона и наконец уйдёт на пенсию

Кузнецов: надеюсь, Овечкин побьёт рекорд Гретцки за два сезона и наконец уйдёт на пенсию
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов поделился мнением о погоне капитана команды Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки по голам в НХЛ. На счету 37-летнего форварда 780 голов, у легендарного канадца — 894 шайбы. Контракт Овечкина будет действовать ещё четыре года.

«Я очень надеюсь, что он забьёт в новом сезоне 80 или 90 голов… чтобы он смог побить рекорд Гретцки за два года, и мы больше не говорили об этом и не забивали себе голову (смеётся). Тогда он наконец-то сможет уйти на пенсию, и мы сконцентрируемся на будущем.

Я уже столько раз говорил, что когда ты находишься рядом с ним каждый день, то не осознаёшь достаточно, с кем ты играешь. Он хороший парень, всегда с улыбкой. Мы вместе шутим, и он никогда не ставит себя выше нас. Ови всегда находится наравне. Очень сложно уложить в голове, с кем мы играем», — приводит слова Кузнецова Russian Machine Never Breaks.

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