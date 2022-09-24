«Я не думаю о 100 очках». Капризов рассказал о подготовке к новому сезону
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Журналисты предложили российскому нападающему «Миннесоты Уайлд» Кириллу Капризову ответить на вопрос о том, как он готовился минувшим летом к новому сезону НХЛ, чтобы побить установленные рекорды.
«Без понятия. Делаю то, что делаю каждое лето. Я не думаю о 100 очках, просто тренируюсь», — приводит слова Капризова The Rink Live.
Напомним, в прошедшем сезоне Национальной хоккейной лиги Капризов принял участие в 81 встрече регулярного чемпионата, где забросил 47 шайб и отдал 61 результативную передачу, суммарно набрав 108 очков. Российский нападающий установил ряд рекордов «Миннесоты», включая главные в рамках одного регулярного чемпионата — по голам, голевым передачам и результативным баллам.
Новость по темеКирилл Капризов ответил на вопрос, боялся ли он, что не сможет уехать из России летом
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