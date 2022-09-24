«Локомотив» и «Автомобилист» поместили защитников в список травмированных

Ярославский «Локомотив» поместил в список травмированных защитника Никиту Черепанова, «Автомобилист» — защитника Джесси Блэкера, сообщает официальный телеграм-канал КХЛ.

Защитник «Локомотива» Никита Черепанов в текущем сезоне Фонбет Континентальной хоккейной лиги провёл семь игр, в которых отметился одной результативной передачей. «Локомотив» продлил контракт с Черепановым в апреле 2021 года до конца сезона-2022/2023.

Джесси Блэкер сыграл в текущем сезоне 10 игр за Автомобилист» и не отметился результативными действиями. Защитник сборной Казахстана перешёл в «Автомобилист» в мае 2021 года. 30-летний хоккеист заключил односторонний контракт с командой до конца сезона-2022/2023. Ранее Блэкер выступал в Континентальной хоккейной лиге за «Барыс» и «Куньлунь Ред Стар».