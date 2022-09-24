М. Воробьёв: видно было, что Жафяров сразу забил. Педан решил снять вопросы, забил второй

Форвард ХК СКА Михаил Воробьёв прокомментировал поражение в матче с московским «Динамо» в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ (1:2 Б) и первый гол своей команды.

«Встречались две хорошие команды, игра была кость в кость. «Динамо» реализовало свои моменты, мы – нет, поэтому они выиграли, а мы проиграли.

Видно было, что Дамир сразу забил, но судьи не сразу увидели этот эпизод. Андрей решил снять вопросы, забил сразу второй.

Игра на точке? Это работа всех партнёров. Посмотрите, сколько Яшкин с Жафяровым делают подборов, не дают соперникам забрать шайбу. Все пятеро играют на вбрасывании, так что это не только моя заслуга, но и партнёров тоже», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.