«Злость и желание позволят начать следующую победную серию». Яшкин о поражении от «Динамо»

Форвард петербургского СКА Дмитрий Яшкин прокомментировал поражение армейцев в матче с московским «Динамо» (1:2 Б).

«Динамо» хорошо играло в прессинг, не давало нам выходить из зоны. Наши ошибки давали им шансы забить. Тренеры говорили, что мы не выполняли требования, поэтому и проиграли. Надеюсь, наши злость и желание позволят начать следующую победную серию. Когда не забросил буллит, стало обидно. Вроде всё сделал, но не поднял шайбу», — сказал Яшкин в интервью «РИА Новости».

Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, закончилась поражением местного ХК СКА от московского «Динамо» в серии буллитов — 1:2 Б (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1). Таким образом, прервалась победная серия питерских армейцев на старте сезона, насчитывавшая девять матчей. Однако серия с набранными баллами продолжается и достигла 10 матчей.

Следующий матч СКА проведёт дома с нижегородским «Торпедо» (26 сентября, 19:30 мск).