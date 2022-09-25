Защитник «Чикаго» Джонс — о контракте с клубом на $ 9,5 млн: я ни о чём не жалею

Защитник «Чикаго Блэкхоукс» Сет Джонс высказался о трансферах клуба в это межсезонье и рассказал, как команда будет играть в новом сезоне НХЛ.

«Поначалу было немного неприятно видеть наши обмены. Это не совсем то, что я или кто-либо имел в виду, оглядываясь на пару лет назад. Но есть, как есть, я ни о чём не жалею. Это сделает многих из нас здесь лучше. Мы будем терпеливы друг с другом и поможем друг другу пройти через это.

Терпение будет важно в этом году. В то же время, мы будем играть на победу в каждой игре. В этом году мы должны быть дисциплинированной командой и убедиться, что другим командам будет трудно завоёвывать очки в играх с нами», — приводит слова защитника Chicago Sun-Times.

Напомним, защитник имеет действующее восьмилетнее соглашение с клубом $ 9,5 млн в год. В это межсезонье чикагский клуб потерял своего лучшего снайпера Алекса Дебринкэта.