Вратарь «Динамо» Коновалов: понимали, что мы сильнее СКА и выходили выигрывать

Вратарь московского «Динамо» Илья Коновалов рассказал, за счёт чего удалось одержать победу по буллитам в матче с питерским СКА (2:1).

«Мы отталкивались от своей игры, хоть и проиграли два матча против СКА. Нужно было набирать очки с этой командой. Мы не смотрели, что происходит у соперника. Хорошо, что выиграли. Парни сделали отличную работу в обороне, после чего забросили шайбу. Пусть одна, но она помогла уйти в овертайм и буллиты, где мы добыли победу.

Как среагировали на пропущенную шайбу в концовке первого периода? Только раззадорила. Прошлую игру в Петербурге мы начали с 0:2 после первого периода. Сегодня тоже неприятная концовка, в раздевалке переговорили с ребятами, понимали, что мы сильнее СКА и выходили дальше, чтобы выигрывать.

Важна дисциплина в таких матчах? Сегодня была большая игра. В таких встречах большинство решает. Поэтому мы старались действовать дисциплинировано и не удаляться», — цитирует вратаря официальный сайт клуба.

Напомним, московское «Динамо» прервало серию из девяти побед СКА и нанесло питерскому клубу первое поражение в сезоне.