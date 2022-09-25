Американский новичок «Динамо» рассказал, как Овечкин помог ему получить российскую визу

Защитник московского «Динамо» Бреннан Менелл рассказал, как нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин помог ему получить российскую визу.

«Длинный был перелёт, занял около двух дней с учётом разницы во времени. В семь утра в четверг полетел в Вашингтон получить визу в посольстве России. Затем в Стамбул, а оттуда уже в Москву, приехал в час ночи в субботу.

Дважды ездил в визовый центр. Поехал в первый раз, думал, сразу смогу всё оформить, но мне сказали, что нужно подождать ещё неделю. И надо было сделать пару тестов перед выдачей – на ковид и ВИЧ. Вернулся в Миннесоту, сдал тесты. Через неделю мне позвонили и сказали, что можно забирать визу. Лучше получать её лично, почтой пришлось бы недели три ждать. Мне сказали, что Овечкин помогал с получением визы. Он был в Вашингтоне, сходил в посольство и помог. Он важный человек и в России, и в Америке», — сказал Менелл в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

Полное интервью с защитником читайте завтра на «Чемпионате».