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Американский новичок «Динамо» рассказал, как Овечкин помог ему получить российскую визу

Американский новичок «Динамо» рассказал, как Овечкин помог ему получить российскую визу
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Защитник московского «Динамо» Бреннан Менелл рассказал, как нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин помог ему получить российскую визу.

«Длинный был перелёт, занял около двух дней с учётом разницы во времени. В семь утра в четверг полетел в Вашингтон получить визу в посольстве России. Затем в Стамбул, а оттуда уже в Москву, приехал в час ночи в субботу.

Дважды ездил в визовый центр. Поехал в первый раз, думал, сразу смогу всё оформить, но мне сказали, что нужно подождать ещё неделю. И надо было сделать пару тестов перед выдачей – на ковид и ВИЧ. Вернулся в Миннесоту, сдал тесты. Через неделю мне позвонили и сказали, что можно забирать визу. Лучше получать её лично, почтой пришлось бы недели три ждать. Мне сказали, что Овечкин помогал с получением визы. Он был в Вашингтоне, сходил в посольство и помог. Он важный человек и в России, и в Америке», — сказал Менелл в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

Полное интервью с защитником читайте завтра на «Чемпионате».

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